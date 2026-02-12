وزير الخارجية الايراني يرد على أكاذيب الإعلام الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب السيد عباس عراقجي على شبكة التواصل الاجتماعي X: "كلما أدلت وسيلة إعلامية تابعة لمريم أديلسون بتصريح مثير للجدل حول إيران، يجب أن نتساءل: لمن يخدم هذا التصريح؟ حتى الرئيس الأمريكي اعترف بأن ولاءه الأساسي لإسرائيل."

وأضاف: "في أحدث مقال لها، أعلنت وسيلة إعلام أديلسون أن إيران "خدعت" ترامب قبل ساعة واحدة فقط من اجتماع نتنياهو في البيت الأبيض."

وأوضح عراقجي: "الحقيقة هي أنه لم تُنفذ أي عمليات إعدام، ولم تُستكمل أي إجراءات قضائية بعد، وتم العفو عن أكثر من ألفي سجين."

وتابع وزير الخارجية الإيراني: "قبل قبول الرواية التي يروجون لها، فكروا في من المستفيد منها ومن قد يكون هو المخادع."

/انتهى/