  1. إيران
  2. السياسة
١٢‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ٩:٢٠ ص

وزير الخارجية الايراني يرد على أكاذيب الإعلام الصهيوني

وزير الخارجية الايراني يرد على أكاذيب الإعلام الصهيوني

رد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، السيد عباس عراقجي على أكاذيب الإعلام الصهيوني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب السيد عباس عراقجي على شبكة التواصل الاجتماعي X: "كلما أدلت وسيلة إعلامية تابعة لمريم أديلسون بتصريح مثير للجدل حول إيران، يجب أن نتساءل: لمن يخدم هذا التصريح؟ حتى الرئيس الأمريكي اعترف بأن ولاءه الأساسي لإسرائيل."

وأضاف: "في أحدث مقال لها، أعلنت وسيلة إعلام أديلسون أن إيران "خدعت" ترامب قبل ساعة واحدة فقط من اجتماع نتنياهو في البيت الأبيض."

وأوضح عراقجي: "الحقيقة هي أنه لم تُنفذ أي عمليات إعدام، ولم تُستكمل أي إجراءات قضائية بعد، وتم العفو عن أكثر من ألفي سجين."

وتابع وزير الخارجية الإيراني: "قبل قبول الرواية التي يروجون لها، فكروا في من المستفيد منها ومن قد يكون هو المخادع."

/انتهى/

رمز الخبر 1968352
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات