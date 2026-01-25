قصف صهيوني کثیف بالمدفعية والدبابات على جنوب غزة

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة الميادين، باستمرار الأعمال الوحشية للكيان الصهيوني ضد سكان غزة، وأعلنت أن الاحتلال يواصل عمليات التدمير في جنوب شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي الوقت نفسه، قصفت مدفعية الكيان الصهيوني ودباباته بكثافة جنوب شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل الميادين بإصابة فلسطيني في غارة جوية إسرائيلية بطائرة مسيرة على حي التفاح شمال شرق مدينة غزة.

كما أشارت مصادر إخبارية إلى قيام جنود صهاينة بإطلاق النار على خيام ومنازل فلسطينية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت هذه المصادر بأن جنوداً صهاينة فجروا عبوة ناسفة قرب مقبرة البطش شرق حي التفاح شرق مدينة غزة.

