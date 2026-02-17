بالفيديو..إقامة مراسم الأربعينية لشهداء وضحايا الفتنة الصهيونية الأمريكية في طهران

وأفادت كالة مهر للأنباء، انها بدأت قبل دقائق مراسم إحياء الذكرى الأربعين لشهداء وضحايا الفتنة الصهيونية الأمريكية الاخيرة في مصلى الإمام الخميني (رحمه الله) في طهران.

وتُقام المراسم بدعوة من الحكومة، ولا سيما النائب الأول للرئيس محمد رضا عارف، ويحضرها ممثلون عن مختلف شرائح الشعب. كما يحضرها النائب الأول للرئيس محمد رضا عارف، والمتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني، ومحافظ طهران.

ودعا مجلس الوزراء برئاسة الرئيس مسعود بيزشكيان الشعب الإيراني لحضور مراسم إحياء الذكرى الأربعين لرحيل الشهداء والضحايا.

وتحولت الاحتجاجات السلمية إلى اضطرابات عنيفة يومي 8 و9 يناير/كانون الثاني، بتدخل من الموساد وعناصر مدعومة من الولايات المتحدة، ما أسفر عن استشهاد 3117 مواطنًا إيرانيًا.

وأضاف البيان أنه من البديهي أن للأسر الثكلى الحق في إقامة تجمعاتها ومراسمها وفقًا لرغبتها وتقاليدها.