نائب رئيس الجمهورية الأول: جاهزية الحكومة العسكرية والاقتصادية زادت منذ عدوان الأيام الاثني عشر

أفادت وكالة مهر للأنباء، عُقد اجتماع محمد رضا عارف مع أعضاء مجلس وزراء الماضي في إطار سلسلة لقاءاته الدورية مع النخب في البلاد، والتي تمحورت حول بحث حلول عملية لتعزيز رأس المال الاجتماعي وتحسين العلاقة بين الحكومة والشعب.

وفي هذا الاجتماع، أكد النائب الأول للرئيس على نهج الحكومة الرابعة عشرة في توسيع الحوار مع النخب، مصرحًا: "إن الاستفادة من خبرات ووجهات نظر قادة مختلف العصور، ولا سيما من خلال منظمات مثل مجلس وزراء الماضي، يُعدّ من الخطط الجادة للحكومة لتحسين جودة صنع القرار ورفع كفاءته".

وأضاف عارف: "إن الحوار والتشاور مع النخب ليسا إجراءً مؤقتًا، بل هما جزء لا يتجزأ من مسار إصلاح الحكم وتعزيزه، ويمكن أن يُسهما في إعادة بناء ثقة الشعب وتعزيز رأس المال الاجتماعي".

التأكيد على ضرورة اتباع نهج إنساني تجاه أحداث يناير وفي معرض حديثه عن إجراءات الحكومة استجابةً لأحداث يناير، وصف نشر أسماء الضحايا وإقامة مراسم تأبينهم الأربعين بأنه خطوة غير مسبوقة، وقال: قام كبار المسؤولين الحكوميين ونواب الرئيس بزيارة منازل عائلات الضحايا والمصابين، وقدموا لهم التعازي والمواساة.

وأكد النائب الأول للرئيس: بالإضافة إلى معالجة مختلف جوانب هذه الأحداث، سعت الحكومة إلى اتباع نهج مسؤول قائم على التعاطف الاجتماعي.

مفاوضات غير مباشرة في إطار السياسات الكلية للبلاد

وفي إشارة إلى المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، أكد عارف أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتحرك في هذه العملية ضمن إطار استراتيجية "الشرف والمصلحة والحكمة".

ووفقًا له، فقد ازدادت جاهزية البلاد الاقتصادية والعسكرية مقارنةً بفترة "حرب الأيام الاثني عشر"، وتُعتبر هذه القدرات دعمًا هامًا لفريق التفاوض النووي الإيراني.

وأضاف النائب الأول للرئيس: "لا يمكن مقارنة الوضع الراهن للبلاد ببدايات تلك الفترة".

