١٧‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ٩:٣١ ص

قاليباف: إن أحداث يناير الأخيرة  متجذرة في الفتنة الإسرائيلية الأمريكية

قال رئيس البرلمان: "إن أحداث شهر يناير من هذا العام لها جذور في الفتنة الإسرائيلية الأمريكية، ونحن نكرم ذكرى جميع الشهداء الأعزاء وأولئك الذين فقدوا أرواحهم في هذا الحادث".

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، في الجلسة العلنية لجلسة صباح اليوم الثلاثاء 17 فبراير : "تتزامن ليلة 18 فبراير مع ذكرى الليلة الأربعين لانتفاضة أهالي قم عام 1977؛ ليلةٌ شهدت حضورًا تاريخيًا مميزًا من أبناء تبريز ومحافظة أذربيجان الشرقية، الذين كرّموا الشهداء، وقدّموا شرفًا عظيمًا؛ حضورٌ، كغيره من فترات التاريخ، أضاف صفحةً ذهبيةً أخرى إلى سجل نضال أهالي هذه المنطقة".

وأضاف في كلمته: "على هذا الأساس، نُحيي ذكرى شهداء انتفاضة فبراير 1977، ونُخلّد تضحياتهم وبسالتهم".

وأشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي إلى أنه بالإضافة إلى هذه المناسبة، يصادف اليوم أيضاً ذكرى الأربعين لاستشهاد ضحايا الحادث الأخير، وهو حادث تعود جذوره إلى الفتنة الإسرائيلية الأمريكية. وفي هذه المناسبة، نُحيي ذكرى جميع الشهداء الأعزاء، الذين فقدوا أرواحهم، والمصابين في هذه الأحداث، ونُشيد بهم.

