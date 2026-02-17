عراقجي: ايران مستعدة دائما للدفاع عن نفسها ضد اي اعتداء .. العالم يعيش تحت ظل اكثر من 12000 رأس نووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء،ان وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي، الذي حضر بعد ظهر اليوم (الثلاثاء) اجتماع مؤتمر نزع السلاح التابع للأمم المتحدة في جنيف وألقى كلمة هناك.

وفي معرض إشارته إلى التهديدات التي تمثلها الأسلحة النووية للبشرية، قال: "إن البشرية تعيش تحت ظل أكثر من 12000 رأس نووي". وأضاف عراقجي: "لقد شهدنا استخدام هذه الأسلحة في العالم".

ومع تأكيده أن إيران كانت تسعى للحصول على الطاقة النووية السلمية، أوضح قائلاً: "لقد أعلنت إيران دائمًا استعدادها لإجراء مفاوضات نووية، وقد عُقدت هذه المفاوضات اليوم أيضًا في جنيف".

وتابع عراقجي قوله: "لقد أكدت ايران باستمرار أنها لم تكن تسعى لإنتاج أو استخدام السلاح النووي، ولا مكان لهذه الأسلحة في عقيدتنا الدفاعية، كما أُعلن أن استخدامها في إيران محرّم". واعتبر استخدام الطاقة النووية السلمية حقًا لجميع الدول.

وفي معرض حديثه عن الدعم العسكري الغربي للكيان الصهيوني، قال: "إن هذه الدول شككت في القوانين الدولية بإجراءاتها هذه. لقد غضت أمريكا وبعض الدول الأوروبية الطرف عن انتهاكات الكيان الصهيوني للسلام والقوانين الدولية".

وأضاف عراقجي: "لقد هاجمت إسرائيل سبع دول في أقل من عامين، وقُتل أكثر من سبعين ألف شخص في غزة، وهو ما كان جزءًا من الإبادة الجماعية التي ارتكبها هذا الكيان. لا توجد خطوط حمراء تحد إسرائيل، وقد ارتكبت كل هذه الأفعال مستفيدةً من الحصانة التي تتمتع بها".

وفي جزء آخر من حديثه، قال رئيس الدبلوماسية الإيرانية: "لقد تبادلنا الحديث حول الدور الذي يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تلعبه بين إيران وأمريكا للوصول إلى اتفاق ثنائي". وأضاف: "ستواصل إيران مفاوضاتها البناءة مع الوكالة من أجل حسم القضايا الفنية والتوصل إلى طريق نتمكن من خلاله من ردم الفجوات القائمة".

كما أشار إلى أن "إيران مستعدة دائمًا لإجراء مفاوضات هادفة وعادلة". واختتم عراقجي كلامه قائلاً: "إن إيران مستعدة تمامًا للدفاع عن نفسها ضد أي تهديد أو عمل عدواني"، مؤكدًا أن "تداعيات أي عمل أو اعتداء كهذا لن تكون محدودة في حدود ايران".