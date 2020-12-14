عراقجي يؤكد ضرورة تطوير العلاقات بين طهران ومسقط في المجالين الاقتصادي والتجاري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه التقى المساعد السياسي للخارجية الايرانية عباس عراقجي، المتواجد في مسقط لحضور الاجتماع السابع للجنة الاستشارية الاستراتيجية الإيرانية العمانية، بوزير الخارجية "بدر البوسعيدي".

واشار عراقجي في هذا الاجتماع الى اهمية المشاورات المستمرة بين مسؤولي البلدين واعتبر انه من المهم عقد اجتماع اللجنة المذكورة في المرحلة الحالية.

وفي معرض إشارته إلى المكانة المهمة التي تحتلها عمان في السياسة الخارجية لإيران، أشاد بدور هذه الدولة ونهجها المتوازن في مواجهة المستجدات الإقليمية والدولية.

كما أشار وزير الخارجية العماني إلى المجالات والقدرات القائمة في العلاقات بين البلدين وأكد على مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين، خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري.

ونوه إلى أهمية الحوار حول القضايا الإقليمية، وأعرب عن أمله في توفير أرضية التفاهم بين دول المنطقة قدر الإمكان في السياق الدولي الجديد./انتهى/