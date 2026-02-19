بزشكيان: أمريكا ليست شغوفة بالديمقراطية؛ لن نخضع لها مهما كلف الأمر

وكالة مهر للأنباء: مساء الأربعاء، توجه مسعود بزشكيان إلى خرم آباد برفقة عدد من أعضاء الحكومة، حيث كان في استقباله إمام صلاة الجمعة في لورستان ومحافظها.

وخلال هذه الزيارة، سيدرس الرئيس عن كثب قضايا لورستان وإمكانياتها في مجال التنمية وحل مشاكل السكان.

ويشمل برنامج اليوم الأول من الزيارة لقاءً مع نشطاء اقتصاديين ومستثمرين، وافتتاح ثلاثة مشاريع، واجتماعاً لحركة العدالة التعليمية والتنمية، ولقاءً مع مثقفين ونشطاء ثقافيين من لورستان.

أما يوم الخميس، فسيعقد الرئيس لقاءً مع نشطاء سياسيين واجتماعيين، واجتماعاً لمجلس التخطيط والتنمية في لورستان. فيما يلي أخبار متعلقة بهذه الزيارة.

أمريكا ليست شغوفة بالديمقراطية؛ ولن نخضع لها مهما كلف الأمر

أثار بزشكيان تساؤلاً حول ما إذا كانت أمريكا تُعنى حقاً بالديمقراطية الإيرانية حتى تفعل ماتفعل؟ وهل تُعنى بفنزويلا؟ وتابع قائلاً: أمريكا تُعلن جهاراً ودون خوف أنها تريد النفط والمناجم هناك.

وذكّر قائلاً: نحن لا نريد القتال، لطالما آمنتُ، وما زلتُ أؤمن، بضرورة نبذ الحرب، ولكن إذا أرادوا استخدام القوة وإذلالنا، فهل نقبل بذلك؟ هل نخضع لهم مهما كان الثمن؟ إيران وثقافتها لا تُقْدِر الخضوع مهما كان الثمن. إن شجاعة شعب لورستان ودفاعه الباسل لا يستحقان الخضوع أمام القوة والتسلط والجبن.

من ضمن إنجازات زيارة رئيس الجمهورية إلى المحافظة:

-افتتاح سد كمندان وشبكات الري

-افتتاح مصنع "أزنا" للأسمنت الأبيض

-افتتاح خطة تطوير شركة بروجرد للأدوية

-توقيع مذكرة التفاهم بشأن نقل مسؤولية المنطقة الاقتصادية الخاصة في لورستان

-توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مزرعة ماشية تضم 2000 رأس

-تأكيد الرئيس على تركيب الألواح الشمسية في الوحدات الصناعية في لورستان

- إعلان الرئيس عن إضافة 10000 ميغاواط إلى قدرة شبكة الكهرباء

