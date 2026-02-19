تمرين " Photo Ex" ضمن المناورات البحرية المشتركة بين إيران وروسيا

أفادت وكالة مهر للأنباء أجرت الوحدات المشاركة في المناورات البحرية المشتركة بين القوات البحرية لجمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الروسي بنجاح تمرين التصوير الجوي (Photo Ex) وسيناريو التشكيل والتشكيل التكتيكي.

في هذه المرحلة من المناورات البحرية المشتركة، شملت الوحدات القتالية المشاركة المدمرة القيادية "ألفاند"، والطراد الصاروخي "نيزه"، والطراد الصاروخي "خنجر"، والمروحية SH3D، وزوارق الإنزال، وفرق العمليات الخاصة، وسفن الهجوم "ريب" و"رعد" التابعة لجيش جمهورية إيران الإسلامية، والفرقاطة "شهيد صياد"، وسفن وزوارق هجوم من فئة "ثاندر"، وفرق العمليات الخاصة، ومروحيات "بيل 412" التابعة للحرس الثوري الإسلامي، وحاملة المروحيات "بير ستويسكي" التابعة للاتحاد الروسي، وطائرتين من طراز F4 تابعتين للقوات الجوية الإيرانية.

بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ سيناريو تشكيل هجومي بهدف تحسين التنسيق التكتيكي، وتعزيز قدرات القيادة والسيطرة المشتركة، والتدرب على الاستجابة السريعة في الظروف العملياتية. وفي هذا القسم، تدربت الوحدات على أساليب انتشار متنوعة ومناورات مشتركة.

أُجريت المراحل العملياتية للتمرين البحري المشترك بين القوات البحرية لجمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الروسي، بمشاركة الوحدات البحرية التابعة لبحرية جمهورية إيران الإسلامية، وبحرية الحرس الثوري الإسلامي، وبحرية الاتحاد الروسي، في بحر عُمان وشمال المحيط الهندي بعد جلسة إحاطة.

