  1. إيران
  2. السياسة
٢١‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ١٢:٢٣ م

استخدام اول منظومة الدفاع الإيرانية بعيدة المدى في البحر

استخدام اول منظومة الدفاع الإيرانية بعيدة المدى في البحر

استخدمت بحرية الحرس الثوري الاسلامي خلال المناورات البحرية الاخيرة في مضيق هرمز صاروخ "صياد 3-جي" الدفاعي البحري لأول مرة,

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال مناورات "التحكم الذكي" التي أجرتها البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز، تم إطلاق صاروخ "صياد 3-جي" الدفاعي البحري وتشغيله لأول مرة من الفرقاطة "شهيد صياد شيرازي".

يُمكّن هذا الصاروخ، الذي يُطلق عموديًا ويبلغ مداه 150 كيلومترًا، من إنشاء منطقة دفاع جوي إقليمية لسفن فئة "شهيد سليماني"، ويُضيف قدرات دفاعية بعيدة المدى في البحر إلى القدرات العملياتية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

استخدام اول منظومة الدفاع الإيرانية بعيدة المدى في البحر

إضافةً إلى الكشف والاشتباك المستقلين، تتميز هذه المنظومة أيضًا بقدرتها على الاتصال بشبكة قيادة وتحكم متكاملة، مما يزيد من قدرة السفن على الصمود في وجه التهديدات الجوية.

/انتهى/

رمز الخبر 1968611
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات