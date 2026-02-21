استخدام اول منظومة الدفاع الإيرانية بعيدة المدى في البحر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال مناورات "التحكم الذكي" التي أجرتها البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز، تم إطلاق صاروخ "صياد 3-جي" الدفاعي البحري وتشغيله لأول مرة من الفرقاطة "شهيد صياد شيرازي".

يُمكّن هذا الصاروخ، الذي يُطلق عموديًا ويبلغ مداه 150 كيلومترًا، من إنشاء منطقة دفاع جوي إقليمية لسفن فئة "شهيد سليماني"، ويُضيف قدرات دفاعية بعيدة المدى في البحر إلى القدرات العملياتية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

إضافةً إلى الكشف والاشتباك المستقلين، تتميز هذه المنظومة أيضًا بقدرتها على الاتصال بشبكة قيادة وتحكم متكاملة، مما يزيد من قدرة السفن على الصمود في وجه التهديدات الجوية.

