١٨‏/٠٣‏/٢٠٢٦، ١:٥٢ م

عارف: دم الشهيد " لاريجاني" سيعزز العزيمة الوطنية ضد الاستكبار

عارف: دم الشهيد " لاريجاني" سيعزز العزيمة الوطنية ضد الاستكبار

عزي النائب الأول لرئيس الجمهورية "محمد رضا عارف"، باستشهاد أمين المجلس الاعلى للأمن القومي "علي لاريجاني"، في العدوان الصهيوني الأميركي على البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء كتب عارف في رسالة تعزیة بمناسبة استشهاد امين المجلس الأعلى للأمن القومي: إن استشهاد علي لاريجاني أدى إلى حزن عميق وتأثر بالغ. ولا شك أن فقدان هذه الشخصية المؤثرة خسارة فادحة للبلاد، لكن دمه الطاهر، كباقي الشهداء الكرام، سيكون محركا لاستمرار طريق المقاومة ودربها وتعزيز العزم الوطني في مواجهة جبهة الاستكبار.

رمز الخبر 1969348

