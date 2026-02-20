وزير النفط: التعاون النفطي بین ایران والولایات المتحدة ممكن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح محسن باك نجاد، في معرض حديثه عن إمكانية التعاون الإيراني الأمريكي في قطاع النفط والغاز، في ضوء استمرار المفاوضات النووية بين البلدين، قائلاً: "كل شيء وارد".

وأضاف وزير النفط: "ليس من الواضح ما إذا كان التعاون النفطي والغازي بين طهران وواشنطن سيدخل حيز التنفيذ أم لا".

وصرح حميد قنبري، نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، يوم الأحد خلال اجتماع عُقد في غرفة التجارة الإيرانية، قائلاً: "تم إدراج المصالح المشتركة في قطاعي النفط والغاز، والحقول المشتركة، والاستثمارات المعدنية، وحتى شراء الطائرات، في المفاوضات مع الولايات المتحدة".

