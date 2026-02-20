  1. إيران
  2. الإقتصاد
٢٠‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ١١:٠١ ص

وزير النفط: التعاون النفطي بین ایران والولایات المتحدة ممكن

صرح وزير النفط الايراني، محسن باكنجاد بشأن إمكانية التعاون الإيراني الأمريكي في قطاع النفط والغاز، في ضوء المفاوضات النووية، قائلاً: "كل شيء وارد".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح محسن باك نجاد، في معرض حديثه عن إمكانية التعاون الإيراني الأمريكي في قطاع النفط والغاز، في ضوء استمرار المفاوضات النووية بين البلدين، قائلاً: "كل شيء وارد".

وأضاف وزير النفط: "ليس من الواضح ما إذا كان التعاون النفطي والغازي بين طهران وواشنطن سيدخل حيز التنفيذ أم لا".

وصرح حميد قنبري، نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، يوم الأحد خلال اجتماع عُقد في غرفة التجارة الإيرانية، قائلاً: "تم إدراج المصالح المشتركة في قطاعي النفط والغاز، والحقول المشتركة، والاستثمارات المعدنية، وحتى شراء الطائرات، في المفاوضات مع الولايات المتحدة".

جواد ماستری فراهانی

