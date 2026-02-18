الرئيس الايراني يستقبل وزير الطاقة الروسي ويؤكد على تنفيذ الخطة الاستراتيجية الشاملة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصف الرئيس بزشكيان، خلال لقائه صباح الأربعاء مع وزير الطاقة الروسي سيرغي سيفليف والوفد المرافق له، مستوى العلاقات بين طهران وموسكو في المرحلة الجديدة من التعاون بأنه "ممتاز للغاية ومتنامي"، معرباً عن ارتياحه لتسارع وتيرة التفاعلات الثنائية.

وأشار الرئيس الايراني إلى لقاءاته العديدة مع فلاديمير بوتين منذ بداية الحكومة الرابعة عشرة، قائلاً: "في جميع اللقاءات التي عُقدت، اتُخذت قرارات هامة واستراتيجية تضمن المصالح المشتركة للبلدين والشعبين، وفتحت آفاقاً جديدة للعلاقات بين طهران وموسكو".

أكد بزشكيان عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية الراسخ على تنفيذ خطة التعاون الاستراتيجي الشاملة بين البلدين، مضيفًا: "نحن عازمون على تنفيذ هذه الوثيقة بقوة وسرعة ودقة. وفي جميع المجالات المتفق عليها، بما في ذلك النقل والطاقة والنفط والغاز والزراعة والمنتجات الغذائية والتعاون الدفاعي والأمني، يجري العمل على تنفيذ الخطة بالوتيرة المطلوبة".

وأكد الرئيس: "أتابع شخصيًا سير الاتفاقيات أسبوعيًا، كما أن وزراء النفط والجهاد الزراعي والطاقة مكلفون بمتابعة وتسريع تنفيذ الالتزامات المشتركة".

ورأى بزشكيان أن إنجاز المشاريع المشتركة، لا سيما في مجال ممرات العبور، يُمثل أساسًا لمرحلة جديدة وقفزة نوعية في العلاقات الشاملة بين البلدين، معربًا عن أمله في أن يُسهم تطوير التفاعلات الواسعة بين إيران وروسيا في إحداث آثار إيجابية ومستدامة على الاقتصاد الإقليمي.

في إشارة إلى النهج الأحادي لبعض القوى العالمية، أكد الرئيس بزشكيان على ضرورة أن تُطوّر دول المنطقة علاقاتها بما يُغني عن تدخل جهات فاعلة عابرة للحدود في شؤون المنطقة.

وفي هذا الاجتماع، نقل وزير الطاقة الروسي تحيات رئيس بلاده الحارة إلى الدكتور بزشكيان، وقدّم تقريرًا عن انعقاد الدورة التاسعة عشرة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، واصفًا نتائجها بالإيجابية والمثمرة.

وأشار سيرغي سيفليف إلى أن العام الماضي كان عامًا مثمرًا في العلاقات بين طهران وموسكو، معتبرًا أن أهم إنجازات هذه الفترة هو تعزيز العلاقات الودية وتطوير التعاون المشترك، وصرح قائلًا: "يُولي رئيس روسيا أهمية بالغة للعلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

كما أعرب عن تعاطف الحكومة والشعب الروسيين العميق مع الحكومة والشعب الإيرانيين في أعقاب الأحداث الأخيرة وفقدان عدد من المواطنين الإيرانيين لأرواحهم.

صرح وزير الطاقة الروسي بأننا على ثقة بأن هذه الحوادث كانت مدبرة من قبل المعارضة، وأضاف: "ستواصل روسيا تعاونها وتواصلها المكثف مع إيران، ونؤكد بوضوح أنه لن يتمكن أحد من تعطيل العلاقات الاستراتيجية بين إيران وروسيا".

