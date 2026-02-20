توسيع التعاون الإيراني الروسي في جميع المجالات بما فيها الطاقة

وكالة مهر للأنباء- بلغ حجم التبادل بين إيران وروسيا مستوى غير مسبوق مع توقيع "معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة" بين البلدين العام الماضي، وتصديقها وتطبيقها. واتخذت هذه التفاعلات أشكالاً متنوعة، شملت اللجان المشتركة، والتبادلات الشعبية، وسلسلة متواصلة من الزيارات الرسمية.

وكانت من بين أحدث هذه الزيارات زيارة وزير الطاقة الروسي، سيرغي تسيفيلييف، إلى طهران يوم الثلاثاء.

ويبدو أن محور زيارة السيد تسيفيلييف كان حضوره الاجتماع التاسع عشر للجنة الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي بين إيران وروسيا؛ وقد عُقد الاجتماع يوم الأربعاء، واختُتم بما وصفه الجانبان بإنجازات هامة، من بينها توقيع أربع مذكرات تفاهم. قبل الاجتماع، التقى السيد تسيفيلييف صباح الثلاثاء مع علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وأجرى مقابلة حصرية مع صحيفة طهران تايمز مساء ذلك اليوم.

تناول السيد تسيفيلييف خلال هذه المقابلة مجموعة واسعة من القضايا، من بينها تعزيز التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية، وتطوير مشاريع مشتركة كبرى في إيران، والجهود المبذولة للنهوض بممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب، وتبادل التكنولوجيا والخبرات الفنية بين الجانبين.

فيما يلي النص الكامل للمقابلة:

هل يمكنك إطلاعنا على تفاصيل اجتماعك اليوم مع علي لاريجاني، المسؤول الأمني الإيراني؟

زار السيد لاريجاني موسكو مؤخرًا والتقى بالرئيس بوتين. وقد نقلت إليه اليوم تحيات الرئيس الروسي، وناقشنا مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالتعاون الإيراني الروسي. ولا بد لي من الإشارة إلى أن السيد لاريجاني يتمتع بفهم عميق لمختلف أبعاد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

ناقشنا تفاصيل الاجتماع التاسع عشر للجنة الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي بين إيران وروسيا. وأشاد بالمبادرة، وتمنى للجنة التوفيق، وتعهد بدعم أي قرار يُتخذ خلال الاجتماع.

ما هي الخطوات العملية التي يجري النظر فيها لربط شبكات الغاز والكهرباء في إيران وروسيا، وإنشاء مركز طاقة مشترك؟

نناقش حاليًا مشروع عبور الغاز بين إيران وروسيا، والذي سيمر عبر جمهورية أذربيجان. يدرك الجانبان تمامًا أهمية هذا المشروع لبلديهما، والمفاوضات الآن في مراحلها النهائية. كما نتابع المشروع المشترك لبناء محطة طاقة نووية في إيران. هناك عدة تحديات، من بينها الضغوط الخارجية والعقوبات، تعترض سبيل إنجاز هذا المشروع، لكن الجانبين عازمان على تنفيذه. في الوقت نفسه، ندرب متخصصين نوويين إيرانيين لتمكينهم من تشغيل هذه المحطة بشكل مستقل في نهاية المطاف. من المهم بالنسبة لنا ليس فقط المشاركة في التطوير، بل أيضًا مساعدة الإيرانيين على اكتساب المعرفة والخبرة التقنية اللازمة.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل الجانبان معًا لتحديد مجالات تعاون جديدة في مجال الطاقة النووية السلمية. ويجري تنفيذ جميع هذه المشاريع وفقًا للجداول الزمنية المتفق عليها مسبقًا.

كيف ستربط اللجنة الاقتصادية المشتركة تخطيط إمدادات الطاقة بتطوير ممر النقل بين الشمال والجنوب لزيادة كفاءته؟

لا يُعدّ ممر النقل بين الشمال والجنوب ممرًا للطاقة فحسب، بل هو أيضًا ممر عبور. ومن أهم مكوناته خط سكة حديد رشت-أستارا. لقد أوشكنا على إتمام جميع الترتيبات القانونية اللازمة، وتقرر اليوم توقيع اتفاقية في الأول من أبريل/نيسان لإطلاق المشروع.

أودّ أن أتقدم بالشكر للفريقين الإيراني والروسي. فعلى الرغم من تعقيد هذا المشروع، فقد تم حلّ جميع المسائل العالقة تقريبًا. ويسرّنا الآن إبلاغ شعبي البلدين بأن المشروع سيبدأ تنفيذه في الأول من أبريل/نيسان.

ما هي خطة الانتقال من المعاملات التجارية الأساسية إلى نظام مالي ومصرفي مستقر بين إيران وروسيا، لا يعتمد على الدولار؟

تجري حاليًا مناقشات جادة حول استخدام العملات الوطنية في التجارة الثنائية. لقد توصلنا بالفعل إلى عدة استنتاجات، ونرحب أيضًا بالمقترحات المتعلقة بكيفية انتقال البلدين بشكل كامل إلى استخدام عملتيهما الوطنيتين.

يجب التأكيد على نقطتين هامتين. أولًا، لم تقرر إيران وروسيا تجنب الدولار الأمريكي، بل إن كلا البلدين ممنوع من استخدامه. ثانيًا، تسعى دول أخرى كثيرة في العالم الآن إلى النأي بنفسها عن الدولار في معاملاتها، بعد أن أدركت أن الاعتماد على هذه العملة ينطوي على مخاطر جسيمة.

في جميع أنحاء الجنوب العالمي، تستخدم دول عديدة الآن عملاتها الوطنية في التجارة الثنائية والدولية. هذا توجه عالمي حقيقي، وأعتقد أنه سيستمر في التوسع. بالنسبة لبلدينا على وجه الخصوص، من المرجح أن يكون الانتقال من الدولار أسرع، نظرًا للعقوبات غير المسبوقة المفروضة علينا.

في أي مجالات - مثل الغاز الطبيعي المسال، وتحويل الغاز إلى سوائل، أو تحديث المصافي - روسيا مستعدة لمشاركة تقنياتها المتقدمة مع إيران؟

تعمل بالفعل عدة شركات روسية بنجاح كبير في إيران، مستفيدة من أحدث التقنيات الروسية. بعد انفصالنا عن الأنظمة التكنولوجية الغربية، أمر رئيسنا بإنشاء منظومة علمية وتكنولوجية روسية. واليوم، نمتلك محلياً معظم التقنيات التي نحتاجها، بل إن تقنياتنا في بعض الحالات أكثر تقدماً من نظيراتها الغربية.

كما وجّهنا الرئيس بمشاركة هذه التقنيات مع الدول الصديقة والتعاون في بناء فضاء تكنولوجي مشترك. إيران ليست صديقتنا فحسب، بل شريكنا المهم في الشرق الأوسط. ولذلك، نشارك تقنياتنا بانتظام مع شركائنا الإيرانيين، لا سيما في قطاعي الغاز والطاقة.

من وجهة نظرنا، يجب أن تضمن الحوكمة التكنولوجية حصول جميع الدول على التقنيات التي تحتاجها لتلبية احتياجاتها. في الوقت نفسه، نستفيد نحن أيضاً من الخبرات والتقنيات الإيرانية. فعلى سبيل المثال، تمتلك إيران شركةً تُنتج التوربينات. ونحن بصدد شراء هذه التوربينات حالياً، ونخطط لتوطين إنتاجها في روسيا مستقبلاً.

إلى جانب التوربينات الإيرانية التي ذكرتموها، ما هي الفرص الأخرى المتاحة للمشاريع المشتركة في مجال الطاقة المتجددة؟

نتعاون بنشاط مع شركائنا الإيرانيين في مجال الطاقة المتجددة. وينصب تركيزنا حاليًا على بطاريات الطاقة الشمسية. تعمل شركاتنا بتعاون وثيق في هذا المجال، وأعتقد أننا سنشهد في المستقبل تنفيذ مشاريع مشتركة هامة.

هل تخطط شركات إيرانية وروسية لمشاريع طاقة مشتركة في آسيا أو أفريقيا أو أمريكا اللاتينية؟

نحن على أتم الاستعداد لإطلاق مثل هذه المشاريع المشتركة مع إيران. ومع ذلك، ينصب تركيزنا حاليًا على المشاريع المشتركة المنفذة على الأراضي الإيرانية. وبالنظر إلى العديد من المشاريع التي أُنجزت بالفعل وحققت نجاحًا باهرًا، يتضح جليًا أنها كانت فعّالة للغاية ومصدر فخر لنا.

على سبيل المثال، زرت اليوم شركة روسية نشطة للغاية في إيران. يتألف فريق عمل الشركة من موظفين وخبراء إيرانيين وروس، وهي مثال بارز على التعاون التكنولوجي الناجح رفيع المستوى بين البلدين.

كيف تنسق إيران وروسيا سياساتهما للمساهمة في استقرار أسواق النفط والغاز العالمية في ظل التوترات الجيوسياسية؟

تتعاون إيران وروسيا تعاونًا وثيقًا في معظم المنظمات الدولية الكبرى، بما في ذلك مجموعة البريكس، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ومنتدى الدول المصدرة للغاز. وفي إطار هذه المنظمات، نتشارك مبادئ مشتركة، من بينها مبدأ العدالة في مجال الطاقة.

يعني هذا المبدأ أن تقوم العلاقات بين الدول على الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة، وأنه لا يجوز لأي دولة فرض شروط مجحفة أو تقييدية على دولة أخرى. ويضمن هذا النهج حصول جميع الدول على تقنيات الطاقة الحديثة. وتلتزم إيران وروسيا التزامًا وثيقًا بتطبيق هذا المبدأ.

كما أود التأكيد على أن إيران وروسيا تتبنيان مواقف متقاربة في العديد من المنظمات الدولية، وتعملان بتناسق ووفقًا لهذه المواقف المشتركة والمبادئ التوجيهية المتفق عليها.

