الادميرال ايراني يؤكد على تعزيز الامن البحري في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى الأدميرال شهرام إيراني، قائد القوات البحرية لجيش الجمهورية إيران الإسلامية، مع الأدميرال دينش ك. تريباثي، قائد القوات البحرية الهندية، على هامش مناورات ميلان 2026 الدولية، وبحثا سبل توسيع التعاون التعليمي، وتبادل الوفود العسكرية، وعقد دورات تدريبية متخصصة مشتركة، وتعزيز التفاعل العملياتي في مجالات البحث والإنقاذ البحري، ومكافحة القرصنة، وضمان أمن الممرات الملاحية الدولية.

وأشار قائد القوات البحرية الايرانية، في معرض حديثه عن الموقع الاستراتيجي لمنطقة المحيط الهندي في التجارة العالمية، إلى أن الأمن البحري المستدام لا يتحقق إلا من خلال التعاون والتنسيق بين دول المنطقة، وأن التواجد الفعال والمسؤول للقوات البحرية يضمن استقرار وأمن طرق الطاقة والتجارة الحيوية.

كما اعتبر المناورات متعددة الأطراف فرصة قيّمة لتعزيز التنسيق العملياتي، ورفع مستوى الجاهزية القتالية، وتوطيد العلاقات الدبلوماسية الدفاعية بين الدول.

وذكر أن المناورات متعددة الأطراف تُعدّ فرصة قيّمة لزيادة التنسيق العملياتي، ورفع مستوى الجاهزية القتالية، وتعزيز الدبلوماسية الدفاعية بين الدول.

وأشار الأدميرال إيراني، في معرض حديثه عن تاريخ التفاعلات البحرية بين طهران ونيودلهي، إلى استعداد البحرية الإيرانية لتطوير التعاون التقني والتعليمي، فضلاً عن إجراء تدريبات مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مضيفاً: "إن تبادل الخبرات في مجال العمليات بعيدة المدى ومهام مرافقة السفن التجارية يمكن أن يساعد في تعزيز القدرات المتبادلة".

من جانبه أعرب قائد البحرية الهندية عن ارتياحه لمشاركة الوفد الإيراني في مناورات ميلان 2026، واصفًا إياها بأنها رمز للتعاون البحري بين الدول الصديقة والشريكة، وقال: "يلعب التفاعل المستمر والبناء بين القوات البحرية الإقليمية دورًا هامًا في مواجهة التهديدات المشتركة، بما في ذلك القرصنة والتهريب المنظم والكوارث البحرية الطبيعية".

وأكد على أهمية تبادل المعارف التقنية، والاستفادة من القدرات التدريبية المتبادلة، وتطوير التعاون البحري في إطار المصالح المشتركة.

وناقش الجانبان قضايا مثل زيادة التبادل الطلابي بين جامعات العلوم والتكنولوجيا البحرية، والتعاون في مجال التقنيات البحرية الحديثة، والأمن السيبراني البحري، والتنسيق في المحافل الدولية المتعلقة بالأمن البحري.

/انتهى/