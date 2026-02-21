روسيا والصين تُشددان على الحل الدبلوماسي للملف النووي الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء صرّح ميخائيل أوليانوف، المندوب الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، بأن ممثلي الدول الثلاث، روسيا والصين وإيران، خلال اجتماعهم مع رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكدوا على ضرورة التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي للملف النووي الإيراني.

وبحسب التقرير، عُقد الاجتماع في فيينا بتاريخ 18 فبراير/شباط.

وعُقدت جولة جديدة من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بشكل غير مباشر وبوساطة سلطنة عُمان في جنيف.

وبدلاً من التفاوض، تواصل الولايات المتحدة فرض مطالبها على الجانب الإيراني. وقد أدانت دول عديدة هذا النهج ودعت إلى احترام حق الشعب الإيراني في الحصول على الطاقة النووية السلمية.

