ايران: منظمة شنغهاي للتعاون تجسد رغبة الدول في تجاوز النظام الأحادي القطب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل وفد من وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الايرانية إلى بيشكيك للمشاركة في اجتماع وزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون، حيث استقبلهم قادة القوات المسلحة القرغيزية.

وعند وصوله إلى قرغيزستان، أكد العميد رضا طلائي نيك على أهمية مواصلة المسيرة القوية للقوات المسلحة والمقاومة المثالية للشعب الإيراني النبيل على الساحة الدولية، معتبراً منظمة شنغهاي للتعاون، نظراً لأهميتها ونطاقها الجغرافي والديموغرافي الواسع، تجسيداً لرغبة الدول والحكومات في الانتقال من النظام الأحادي القطب الجائر إلى نظام متعدد الأقطاب.

فور وصوله إلى بيشكيك، وخلال اجتماعات منفصلة مع وزراء دفاع قيرغيزستان وروسيا وباكستان وبيلاروسيا، وهي دول أعضاء مؤثرة في منظمة شنغهاي للتعاون، أكد قائلاً: "لم تعد أمريكا قادرة على فرض سياستها على الدول المستقلة، وقد تجلى ذلك للعالم أجمع من خلال صمود الشعب الإيراني وقواته المسلحة، وستُقرّ أمريكا بضرورة التخلي عن مطالبها غير القانونية وغير المنطقية".

وأضاف العميد طلائي نيك، مُشيرًا إلى أن العالم بأسره يعتبر اليوم أمريكا والكيان الصهيوني رمزًا للإرهاب الحكومي: "لقد لطخت جريمتهم المشينة بقتل الأبرياء، ولا سيما أطفال وطلاب مدرسة ميناب، سمعة العالم الغربي في القيم التي يدّعون التمسك بها".

واختتم المتحدث باسم وزارة الدفاع حديثه بالإشارة إلى الجاهزية الكاملة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لمواجهة أي أخطاء من جانب العدو، وأضاف: "اليوم، وفي إطار الاستعداد للدفاع القوي وتلبية احتياجات القوات المسلحة، فإن إيران الإسلامية مستعدة لمشاركة قدراتها الدفاعية مع الدول المستقلة، وخاصة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، ونحن على استعداد لمشاركة خبراتنا في هزيمة أمريكا مع الأعضاء الآخرين في المنظمة".

