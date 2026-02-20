https://ar.mehrnews.com/news/1968594/ ٢٠/٠٢/٢٠٢٦، ٧:٠٢ م رمز الخبر 1968594 إيران المجتمع إيران المجتمع ٢٠/٠٢/٢٠٢٦، ٧:٠٢ م بالفيديو.. بحارة روسيون يزورون المدمرة الإيرانية جماران زار بحارة من حاملة المروحيات "ستوفيسكي" التابعة للبحرية الروسية المدمرة جماران، في إيران، بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لتدشينها، وذلك قبل مغادرتهم بندر عباس. رمز الخبر 1968594 کپی شد محتوى ذات صلة رئيس أركان القوات المسلحة يتفقد القدرات الهجومية والدفاعية للجيش والحرس الثوري طهران تؤكد على متابعة موضوع زوارق الصيد الايرانية التي دخلت المياه السعودية ضبط سفينة اجنبية تحمل وقودًا مهربًا في الخليج الفارسی سمات البحارة الايرانيين روسيا ايران مدمرة جماران
