بالفيديو.. بحارة روسيون يزورون المدمرة الإيرانية جماران

زار بحارة من حاملة المروحيات "ستوفيسكي" التابعة للبحرية الروسية المدمرة جماران، في إيران، بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لتدشينها، وذلك قبل مغادرتهم بندر عباس.