  1. إيران
  2. المجتمع
٢٠‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ٧:٠٢ م

بالفيديو.. بحارة روسيون يزورون المدمرة الإيرانية جماران

بالفيديو.. بحارة روسيون يزورون المدمرة الإيرانية جماران

زار بحارة من حاملة المروحيات "ستوفيسكي" التابعة للبحرية الروسية المدمرة جماران، في إيران، بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لتدشينها، وذلك قبل مغادرتهم بندر عباس.

