  1. إيران
  2. السياسة
٣٠‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ١١:٢٦ ص

رئيس أركان القوات المسلحة يتفقد القدرات الهجومية والدفاعية للجيش والحرس الثوري

زار اللواء موسوي الوحدات الهجومية للجيش والقوات البحرية للحرس الثوري في محافظة هرمزغان، واطلع على القدرات القتالية والجاهزية الدفاعية والهجومية للقوات البحرية الإيرانية.

أفادت وكالة مهر للأنباء زار اللواء موسوي، رئيس أركان القوات المسلحة، وحدات السطح والغواصات والكوماندوز والجوية التابعة للجيش والقوات البحرية للحرس الثوري الإيراني في بندر عباس، وأجرى محادثات واجتماعات وثيقة مع قادة وأركان القوتين.

في البداية، أكد اللواء موسوي، متحدثًا إلى قادة وأركان القوات البحرية للجيش، أن هذه القوة الاستراتيجية على أهبة الاستعداد القتالي التام في البحر والبر والجو، وقال: إن بحارة الجيش في جنوب البلاد على أهبة الاستعداد لتنفيذ المهام الموكلة إليهم، ويتدربون ويحدثون جميع الخطط الدفاعية والهجومية لمواجهة العدو يومًا بعد يوم.

وتابع رئيس أركان القوات المسلحة بزيارة مختلف مناطق القوة البحرية للحرس الثوري في محافظة هرمزغان وزيارة الوحدات القتالية والعملياتية لهذه القوة، وقال: "خلال هذه الزيارة، لاحظت مزيجًا من الإيمان والدافع والمعرفة والخبرة والروح الجهادية والثورية، مما يدل على جاهزية القوة البحرية للحرس الثوري بنسبة 100% في مختلف مناطق القتال الدفاعية والهجومية، وهذه القوة مستعدة لأي دفاع أو هجوم ضد العدو".

رمز الخبر 1963276

