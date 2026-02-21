مسؤول في خوزستان: تيسير حركة المواطنين الإيرانيين والعراقيين سيسهم في التنمية الاقتصادية للبلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح نائب منسق الشؤون الاقتصادية بمحافظة خوزستان جواد كاظم نسب الباجي، مساء الجمعة، خلال زيارة لمحافظة البصرة العراقية ولقاء مع القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق، بأن إنشاء مكتب صرافة رسمي على الحدود، وتوفير حركة تصدير إلى العراق على مدار الساعة، وتيسير التبادل التجاري، من بين أولويات خوزستان في تطوير العلاقات مع العراق.

أشار كاظم نسب الباجي، في معرض حديثه عن إمكانيات محافظة خوزستان في قطاعي السياحة والصحة والعلاج، إلى أن "إنشاء مكتب تسهيلات تابع للمديرية العامة للتراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية، بهدف توجيه المواطنين العراقيين إلى خوزستان، والاستفادة من إمكانيات المحافظة في مجالات السياحة والحج والصحة والعلاج، سيساهم في تنمية خوزستان اقتصادياً".

التقى نائب محافظ خوزستان، خلال زيارته للبصرة، بالقنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأكد على أهمية تنظيم المعابر الحدودية، وتسهيل الصادرات، والاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية والسياحية للمحافظة.

وخلال هذه الزيارة، زار نائب محافظ خوزستان معرض البصرة، الذي أقيم بمناسبة شهر رمضان المبارك، والتقى وتحدث مع ممثلي الشركات الإيرانية المشاركة في المعرض.

وقد أتاح هذا المعرض فرصة جيدة لعرض القدرات الإنتاجية للبلاد، وبحث القضايا المتعلقة بتوريد واستيراد السلع الأساسية.

يُعد العراق أحد أهم وجهات التجارة والسفر لخوزستان.

/انتهى/