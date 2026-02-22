اللواء أسدي: وجود حاملة الطائرات الأمريكية في المنطقة للدعاية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فيما يتعلق بوجود السفن الأمريكية في المنطقة والتهديدات التي تواجه بلادنا، صرح اللواء محمد جعفر أسدي: إن شعبنا يعلم جيداً أن السفن والمعدات في الخليج الفارسي وبحر عُمان والمحيطات تجوب مختلف أنحاء العالم منذ سنوات.

وقال اللواء أسدي: اليوم، دخلت مسألة وجود السفن في المنطقة مرحلة الدعاية؛ وقد رد القائد الأعلى للقوات المسلحة على هذه الدعاية الأمريكية؛ حيث قال سموه في لقائهما الأخير: "إن السفينة، بلا شك، أداة خطيرة؛ ولكن الأخطر من ذلك هو السلاح القادر على إغراق السفينة في قاع البحر. لذا، فإن تصريحات سماحته وردّه بشأن الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة ذات أهمية بالغة.

وقد صرّح نائب الشؤون التفتيشية لمقر خاتم الأنبياء مستذكراً إخفاقات أعداء الثورة الإسلامية على مدى السنوات السبع والأربعين الماضية: "نأمل أن ينتهي المطاف بمثيري الحروب الأشرار، كأمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والكيان الصهيوني، إلى زوال ورم خبيث في منطقة غرب آسيا".

كما أكّد اللواء أسدي على جاهزية القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، قائلاً: "نحن على أهبة الاستعداد للدفاع، وسنتحرك بحزم وقوة أكبر بكثير مما كنا عليه في السابق".

وفيما يتعلق برد إيران على أي عمل عدائي من جانب العدو، أشار إلى أن: "رد القوات المسلحة على أي حماقة من جانب العدو سيكون أشدّ وطأة مما كان عليه في السابق".

