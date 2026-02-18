إيران وروسيا تجريان مناورات بحرية مشتركة

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن العلاقات العامة للجيش: ستُجرى غداً مناورات بحرية مشتركة بين القوات البحرية لجمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الروسي في بحر عُمان ومنطقة شمال المحيط الهندي، باستضافة المنطقة الأولى "امامت" التابعة للبحرية.

وأضاف اللواء البحري حسن مقصودلو، المتحدث باسم المناورات البحرية المشتركة بين القوات البحرية لجمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الروسي: ستستضيف المنطقة الأولى "امامت" التابعة للبحرية هذه المناورات في بندر عباس، وتهدف بشكل أساسي إلى تعزيز الأمن والتفاعلات البحرية المستدامة في بحر عُمان وشمال المحيط الهندي. كما تهدف هذه المناورات إلى تطوير التعاون البحري المشترك وتوطيد العلاقات بين القوات البحرية للبلدين في تخطيط وتنفيذ العمليات المشتركة.

وتابع قائلاً: "يُعدّ تحقيق التقارب والتنسيق في التدابير المشتركة لمواجهة الأنشطة التي تُهدد الأمن والسلامة البحرية، لا سيما في مجال حماية السفن التجارية وناقلات النفط، فضلاً عن مكافحة الإرهاب البحري، من بين المحاور الرئيسية لهذا التمرين المشترك".

وأكد المتحدث باسم التمرين: "يهدف هذا التمرين أيضاً إلى تعميق العلاقات الودية، وزيادة التعاون الإقليمي مع إعطاء الأولوية للدول المجاورة، وتعزيز دور دول المنطقة في ضمان وإرساء الأمن البحري".

وأضاف: "إن إجراء هذا التمرين، إلى جانب تمارين أخرى للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، يعكس اهتمام البلدين بالتطورات الراهنة في بحر عُمان وشمال المحيط الهندي، ويُبرهن على التزام الطرفين بتعزيز التعاون البحري، ومواجهة الأحادية، ودعم أمن التجارة البحرية في هذه المنطقة".

كما أعرب الملازم أول أليكسي سيرجيف، قائد الأسطول الروسي، عن سعادته بالتواجد في بندر عباس، وأشاد بكرم الضيافة وحسن استقبال الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

/انتهى/