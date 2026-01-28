العميد إلهامي: عززنا قدرات الدفاع الجوي بما يتناسب مع التهديدات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار العميد علي رضا إلهامي إلى التدابير الحكيمة التي اتخذها القائد الأعلى للقوات المسلحة وقائد الثورة الاسلامية الإمام الخامنئي في تحييد مؤامرات الأعداء على مدى العقود الأربعة الماضية، قائلاً: "إننا نمضي قدمًا بتوجيهات قائد للثورة الإسلامية، وتحت راية ولاية الفقيه".

أكد قائد قيادة الدفاع الجوي المشتركة لمقر خااتم الأنبياء وقائد قوات الدفاع الجوي للجيش، على ضرورة تعزيز وعي الجميع لمواصلة مسيرة الثورة الإسلامية وعدم الانحراف عنها، مشيرًا إلى الحضور الحاشد للشعب الإيراني العظيم في التجمع التاريخي الذي جرى في الثاني عشر من يناير/كانون الثاني، وفي تشييع جثامين شهداء الأمن، وصرح قائلاً: "كان حضور الشعب في الثاني عشر من يناير/كانون الثاني فريدًا من نوعه، وكسرًا لإرادة العدو".

وتابع قائد قيادة الدفاع الجوي المشتركة: "إن الوحدة الوطنية والتماسك هما سر نجاح إيران، والعدو يسعى جاهدًا لزعزعة هذا التماسك".

وأكد قائلاً: "إن الشعب الإيراني موحد ومتحد للدفاع عن كيان الجمهورية الإسلامية الإيرانية المقدس، وتحقيق المثل العليا للثورة الإسلامية، وهم يسيرون على خط الحماية".

قال قائد قوات الدفاع الجوي للجيش، متحدثًا عن قدرات هذه القوات وأحدث إنجازاتها: "نسعى جاهدين لتعزيز قدراتنا القتالية بما يتناسب مع مستوى التهديدات والتقنيات التي يمتلكها العدو".

وأشار العميد إلهامي إلى انه: "نعمل على زيادة قدرتنا على التصدي لأي هجوم معادٍ، ورفع مستوى جاهزيتنا من خلال التعاون والتنسيق مع وزارة الدفاع والشركات المتخصصة في مجال المعرفة".

