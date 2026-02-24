قيمة التجارة بين إيران والصين تسجل 2.54 مليار دولار في غضون شهر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن الصادرات غير النفطية الإيرانية إلى الصين، خلال شهر تشرين الثاني /نوفمبر، تقدر بنحو 3.95 ملايين طن، فيما بلغت واردات إيران من الصين قرابة 0.46 مليون طن. وتظهر مقارنة هذه الأرقام بالشهر السابق أنه رغم تراجع القيمة الإجمالية للمبادلات، لم يطرأ تغيير ملحوظ على النمط الوزني للتجارة، إذ ظل حجم الصادرات الإيرانية يفوق الواردات بفارق كبير.

ووفق تقرير منظمة الترويج التجاري الايرانية، تعد الصين من أبرز شركاء إيران التجاريين تصديرا واستيرادا؛ وتشير البيانات إلى انخفاض نسبي في القيمة الإجمالية للتجارة غير النفطية بين البلدين خلال تشرين الثاني/نوفمبر، مقارنة بتشرين الأول/أكتوبر نتيجة تراجع متزامن في قيمة الصادرات الإيرانية إلى الصين والواردات منها، ما أدى إلى انخفاض إجمالي حجم التبادل التجاري.

كما أظهرت قائمة السلع الرئيسية المصدرة إلى الصين خلال الفترة المذكورة، أن سلة الصادرات غير النفطية الايرانية ما زالت تعتمد على السلع الأساسية ونصف المصنعة، وفي مقدمتها الميثانول وأنواع البولي إيثيلين وسائر المنتجات البتروكيميائية، إضافة إلى المركزات المعدنية والمنتجات المعدنية.

وبحسب التقرير ذاته، يعكس تصدير المنتجات البتروكيميائية والبوليمرية الايرانية الى الصين، استمرار الطلب الصناعي الصيني على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج، في حين يؤكد الحضور البارز للسلع المعدنية، بما فيها خام الحديد والمركزات المعدنية، مكانة إيران كمورد لجزء من احتياجات الصين من المواد الخام الصناعية.