الصين: ندعم إيران في حماية مصالحها وحقوقها المشروعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في إشارة إلى تصعيد الولايات المتحدة للتوترات في منطقة غرب آسيا، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية أن بلادها تتابع عن كثب الاوضاع المتعلقة بإيران.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الصين ستدعم إيران إلى جانب روسيا في حال شنت الولايات المتحدة هجوماً عليها، قالت ماو نينغ في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "لطالما دعت الصين إلى حل القضايا عبر السياسة والدبلوماسية، وتعارض التهديد باستخدام القوة أو استخدامها في العلاقات الدولية".

وأكدت المتحدثة باسم السلك الدبلوماسي الصيني أن بلادها تدعم الحكومة والشعب الإيراني في حماية مصالحهم الوطنية وحقوقهم المشروعة.

كما صرحت بأن "الصين ستواصل القيام بدورها كدولة كبرى مسؤولة"، معربة عن أملها في أن تولي جميع الأطراف أهمية للسلام، وأن تمارس ضبط النفس، وأن تحل الخلافات عبر الحوار.

وتُعقد اليوم في جنيف الجولة الثالثة من المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بوساطة سلطنة عُمان، بحضور وفدي من كلا الجانبين.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم، أن "إيران دخلت هذه المحادثات بكل جدية واستعداد".

وفي إشارة إلى التصريحات المتضاربة للمسؤولين الأمريكيين، قال: "هذا التناقض جزء من العملية التي نواجهها منذ العام الماضي، ولا يُسهم في تقدم هذه العملية الدبلوماسية، بل يزيد من الشكوك والريبة حول نواياهم".

