اللواء موسوي: سنلحق بالعدو خسائر فادحة إذا أخطأ في الحسابات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية أن "سورين بابيكيان"، الذي زار طهران بدعوة من وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية لإجراء محادثات ثنائية، التقى وأجرى مباحثات مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.

وفي هذا اللقاء، أكد اللواء موسوي على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الجارين، معتبراً أن العلاقات والتعاون بين دول المنطقة له تأثير إيجابي ومباشر على أمنها واستقرارها. وشدد على استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية الكامل لتطوير وتعزيز التعاون العسكري مع القوات المسلحة الأرمينية.

واعتبر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية أن تواجد القوى العابرة للمنطقة يتعارض مع مصالح شعوب المنطقة ويشكل عامل زعزعة للاستقرار والأمن فيها. وأكد على سوء نوايا هذه القوى قائلاً: "إن العالم يعيش مرحلة انتقالية من القطبية الأحادية وهيمنة القطب الواحد. الأمريكيون لا يقبلون بهذا التحول ويحاولون فرض هيمنتهم عبر إجراءات غير مشروعة وغير قانونية، في حين أن تجاوز النظام الأحادي القطب أمر لا مفر منه."

وأشار اللواء موسوي إلى الحرب المفروضة التي استمرت 12 يوماً، قائلاً: "على الرغم من الخسائر واستشهاد القادة الشجعان والعلماء المخلصين والمواطنين الأبرياء، استطاعت قواتنا المسلحة المسلحة، بدعم من الشعب، أن ترغم العدو على التوسل لوقف إطلاق النار."

وأضاف رئيس هيئة الأركان العامة: "لم نكن البادئين في أي حرب، وكان نهجنا في الماضي يقوم على منع توسع رقعة الحرب وتقليل الخسائر. لكن سلوك الولايات المتحدة الأمريكية أجبرنا على تغيير هذا النهج. هذه المرة، إذا أخطأت واشنطن في حساباتها، فسوف نلحق بالعدو خسائر فادحة. شعبنا وقواتنا المسلحة يمتلكون الإرادة للصمود حتى النهاية في وجه نظام الهيمنة."

وفي معرض تناوله تطورات الأوضاع في منطقة جنوب القوقاز، أعرب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة عن سعادته البالغة إزاء مسار التفاهم والسلام الجاري بين جمهورية أذربيجان وأرمينيا.

من جانبه، أكد وزير الدفاع الأرميني أن الأمن والسلام في المنطقة يصب في مصلحة جميع دولها، معرباً عن دعم وترحيب بلاده بعملية السلام الجارية.

ووصف سورين بابيكيان إيران وأرمينيا بأنهما جاران طبيعيان وملتزمان، مشدداً على أن استقرار وحرمة الحدود المشتركة بين البلدين تمثل أهمية حيوية لبلاده.

وخلال هذا اللقاء، أكد الجانبان على ضرورة تطوير وتعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات الدفاعية، ولا سيما المجالات الفنية والتدريبية.