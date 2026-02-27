إيران تدين الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بشدة الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان، بما في ذلك منطقة البقاع، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة مدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية اللبنانية، ودعا مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للوفاء بواجباته في صون السلم والأمن الدوليين.

وفي إشارة إلى الانتهاكات المستمرة لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية صمت مجلس الأمن الدولي وتقاعسه المستمر تجاه انتهاكات وجرائم اليكان الإسرائيلي بالكارثي، مؤكداً المسؤولية المباشرة للولايات المتحدة وفرنسا، بوصفهما ضامنتين لوقف إطلاق النار، في استمرار هذا الوضع.

/انتهى/