اعتقال وتحييد 11 إرهابياً في شرق البلاد

أفادت وكالة مهر للأنباء، تم اعتقال ثمانية أعضاء وتحييد ثلاثة آخرين في شبكة إرهابية تتخذ من الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد مقراً لها، وترتبط بجماعات تكفيرية وأجهزة استخبارات أجنبية، في عملية مشتركة نفذتها قوات الاستخبارات وقيادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وقوى الأمن الداخلي.

وقد تم اكتشاف ومصادرة كميات كبيرة من أنواع مختلفة من الأسلحة من مخابئ هؤلاء الإرهابيين ومن الضربات التي استهدفت منازلهم الآمنة، بما في ذلك قاذفات آر بي جي-7، وبنادق إم 4 الأمريكية المزودة بكاميرات الرؤية الليلية، والعديد من بنادق كلاشينكوف المزودة بقاذفات قنابل يدوية، ومسدسات كولت.جميع القتلى والمعتقلين كانوا من مستأجرين من جهات أجنبية.

خلال التحقيقات الأولية، اعترف المعتقلون صراحةً بتنفيذ عملية ضد ضباط نقطة تفتيش "فهرج" في كرمان، أسفرت عن استشهاد ثلاثة من رجال الأمن ومدني واحد.

/انتهى/