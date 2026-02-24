الصين: نراقب التطورات المتعلقة بإيران عن كثب

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، قائلاً: "تراقب بكين عن كثب الوضع في الشرق الأوسط، وتأمل أن تمارس جميع الأطراف ضبط النفس وأن تحل الخلافات عبر الحوار".

كما ذكرت الوزارة، وفقًا لقناة الجزيرة، أن تصعيد التوترات في الشرق الأوسط ليس في مصلحة أي طرف، وتدعو بكين الجميع إلى ضبط النفس.

ورداً على سؤال حول تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تدرس توجيه ضربة عسكرية محدودة لإيران، أضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: "نحن نراقب عن كثب التطورات المتعلقة بإيران، وندعو إلى حل الخلافات عبر الحوار".

كما صرّح ماو نينغ في مؤتمر صحفي يومي: "تصعيد التوترات في الشرق الأوسط ليس في مصلحة أحد."

