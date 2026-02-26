وزير الخارجية العماني يلتقي غروسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى السيد بدر البوسعيدي، وزير الخارجية العماني، صباح اليوم، مع رافائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في جنيف.

وقالت الخارجية العمانية: وزير الخارجية البوسعيدي بحث مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الملف النووي الإيراني في جنيف.

جاء اللقاء في إطار المشاورات وتبادل وجهات النظر حول المسائل الفنية المتعلقة بالملف النووي الإيراني والأفكار الجديدة التي تُناقش بين الجانبين الإيراني والأمريكي، بالتزامن مع انطلاق جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة بينهما.

