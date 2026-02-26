  1. الدولية
  2. أوروبا
٢٦‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ١١:٤٦ ص

وزير الخارجية العماني يلتقي غروسي

وزير الخارجية العماني يلتقي غروسي

التقى السيد بدر البوسعيدي، وزير الخارجية العماني، صباح اليوم، مع رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية،

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى السيد بدر البوسعيدي، وزير الخارجية العماني، صباح اليوم، مع رافائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في جنيف.

وقالت الخارجية العمانية: وزير الخارجية البوسعيدي بحث مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الملف النووي الإيراني في جنيف.

وزير الخارجية العماني يلتقي غروسي

جاء اللقاء في إطار المشاورات وتبادل وجهات النظر حول المسائل الفنية المتعلقة بالملف النووي الإيراني والأفكار الجديدة التي تُناقش بين الجانبين الإيراني والأمريكي، بالتزامن مع انطلاق جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة بينهما.

/انتهى/

رمز الخبر 1968747
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات