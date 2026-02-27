  1. إيران
وزير الخارجية الايراني يجري محادثات هاتفية مع نظيره المصري

ناقش وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المصري التطورات الاقليمية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالاً هاتفياً صباح يوم الجمعة مع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد عباس عراقجي، لبحث التطورات الإقليمية.

وأطلع وزير خارجية إيران نظيره المصري خلال هذه المكالمة على آخر مستجدات المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، ولا سيما الاجتماع الأخير في جنيف.

وأكد عراقجي التزام إيران باستخدام الدبلوماسية لحل القضايا، معتبراً أن النجاح في هذا المسار يتطلب جدية وواقعية من جانب الطرف الآخر، وتجنب أي سوء تقدير أو مبالغة.

