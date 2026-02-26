  1. إيران
  2. السياسة
٢٦‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ٩:٤٠ م

رئيس لجنة الأمن القومي البرلمانية: إيران لن تتخلى عن مبدأ تخصيب اليورانيوم

اكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الايراني إبراهيم عزيزي، ان إيران لن تتخلى عن مبدأ تخصيب اليورانيوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي إبراهيم عزيزي : إيران لن تتخلى عن مبدأ تخصيب اليورانيوم،

واكد عزيزي: تمت مراعاة جميع الخطوط الحمر الإيرانية في المقترح الذي حمله الوفد الإيراني إلى جنيف.

واشار عزيزي إلى ان المقترح الإيراني للاتفاق يشمل قضايا مرتبطة برفع العقوبات والاستثمارات والفرص الاقتصادية في إيران.

وشدد رئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي انه إذا تحلت الولايات المتحدة الأميركية بالعقلانية والجدية فالمقترح الإيراني يمهد الأرضية لاتفاق شامل.

