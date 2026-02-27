تقرير جديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء زعمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقريرها الجديد حول الأنشطة النووية الإيرانية، أن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب تُقدر بنحو 9874.9 كيلوغرامًا حتى 13 يونيو/حزيران.

وزعمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي أكدت مرارًا في تقارير سابقة على سلمية الأنشطة النووية الإيرانية، مجددًا في تقريرها الصادر اليوم، تحت ضغط من القوى الغربية، أن "عجز المركز عن التحقق من احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب يزيد من المخاوف بشأن هذه الأنشطة".

ويزعم جزء من تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها لا تعلم شيئًا عن موقع منشأة تخصيب اليورانيوم التي أعلنت عنها إيران في أصفهان، ولا تعلم ما إذا كانت منشأة أصفهان تحتوي على مواد نووية أو ما إذا كانت قيد التشغيل.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي لم تُبدِ سابقًا أي رد فعل حاسم على الهجمات غير القانونية التي شنتها الحكومة الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية في يونيو الماضي، والتي أثبتت مرارًا وتكرارًا اعتمادها على المخططات الأمريكية والصهيونية في المنطقة، تزعم: "من المهم أن نجري عمليات التحقق في إيران دون مزيد من التأخير".

يأتي هذا في الوقت الذي زعم فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارًا وتكرارًا أن تخصيب اليورانيوم في إيران قد دمرها تدميرًا كاملًا خلال هجماته غير القانونية على المنشآت النووية الإيرانية في حرب الأيام الاثني عشر المفروضة!

