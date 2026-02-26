استمرار المفاوضات في جنيف.. ايران تؤكد على رفع العقوبات والاستخدام السلمي للطاقة النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن التلفزيون الإيراني النفي بشكل قاطع لما أشيع حول موضوع نقل المواد المُخصَّبة الإيرانية إلى خارج البلاد.

واكدت إيران في هذه المحادثات على رفع العقوبات وإلغاء قرارات صادرة عن مجلس الأمن تتعلق بالجمهورية الإسلامية.

واشار التلفزيون الإيراني إلى ان مقترح طهران يؤكد على الاستخدام السلمي للطاقة النووية والحفاظ على إنتاج الوقود النووي.

ويشار إلى انه من المتوقع ان تستمر محادثات المرحلة الثانية من الجولة الثالثة للمفاوضات النووية التي تعقد في جنيف بوساطة عمانية لنحو ساعة أو ساعتين إضافيتين هذا المساء.