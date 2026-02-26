  1. إيران
  2. السياسة
٢٦‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ٩:٥٩ م

استمرار المفاوضات في جنيف.. ايران تؤكد على رفع العقوبات والاستخدام السلمي للطاقة النووية

أكدت المقترح الايراني الذي تقدمه خلال المفاوضات التي تعقد في جنيف بوساطة عمانية على حق ايران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية والحفاظ على انتاج الوقود النووي، كما طالبت ايران برفع العقوبات وقرارات مجلس الامن الدولي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن التلفزيون الإيراني النفي بشكل قاطع لما أشيع حول موضوع نقل المواد المُخصَّبة الإيرانية إلى خارج البلاد.

واكدت إيران في هذه المحادثات على رفع العقوبات وإلغاء قرارات صادرة عن مجلس الأمن تتعلق بالجمهورية الإسلامية.

واشار التلفزيون الإيراني إلى ان مقترح طهران يؤكد على الاستخدام السلمي للطاقة النووية والحفاظ على إنتاج الوقود النووي.

ويشار إلى انه من المتوقع ان تستمر محادثات المرحلة الثانية من الجولة الثالثة للمفاوضات النووية التي تعقد في جنيف بوساطة عمانية لنحو ساعة أو ساعتين إضافيتين هذا المساء.

