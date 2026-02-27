الكرملين ينفي مزاعم هجوم روسي بطائرة مسيرة على سفينة فرنسية

أفادت وكالة مهر للأنباء قال ديمتري بيسكوف، ردًا على سؤال من الصحفيين يوم الجمعة: "للأسف، لا أعرف شيئًا عن هذا الحادث، ولم أطلع على أي تقارير، وليس لدي أي تفاصيل".

وأضاف: "إن الادعاء بأن الطائرة المسيرة المعنية روسية أيضًا، نظرًا لوجود سفينة روسية بالقرب من المنطقة، لا أساس له من الصحة".

في وقت سابق، أفادت بعض المصادر الإخبارية بتدمير طائرة مسيرة أثناء اقترابها من حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول.

وبناءً على ذلك، ترسو هذه السفينة، التي تُعتبر حاملة الطائرات الوحيدة في فرنسا، في ميناء سويدي.

محاولات تخريب خطوط أنابيب الغاز الروسية

رداً على سؤال آخر، قال المتحدث باسم الكرملين: إن أجهزة الاستخبارات الروسية تسجل محاولات أوكرانية لتخريب خطي أنابيب الغاز "بلو ستريم" و"تركيش ستريم"، وقد تم إبلاغ السلطات التركية بذلك أيضاً.

وأشار إلى أن الرئيس الروسي كان قد تلقى سابقاً معلومات من أجهزة الأمن في البلاد حول خطط محتملة لتخريب هذين الخطين.

وأضاف بيسكوف: أن أجهزة الاستخبارات والأمن الروسية لديها هذه المعلومات وتسجل محاولات كييف للتحضير لأعمال تخريب جديدة.

وقال الرئيس الروسي سابقاً في 24 فبرایر 2026 في إشارة إلى المناقشات حول إمكانية تفجير خطوط أنابيب الغاز الروسية المارة عبر البحر الأسود: "يبدو أن (أعداء روسيا) لا يستطيعون التهدئة؛ فهم لا يعرفون كيف يعرقلون عملية السلام والجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي".

وأشار فلاديمير بوتين: "إنهم يبذلون قصارى جهدهم لإثارة المشاكل وتقويض كل ما تم تحقيقه في هذه المفاوضات المزعومة، لكننا سنناقش هذه القضايا في جلسات مغلقة".

يُطلق اسمي خطي أنابيب "ترك ستريم" و"بلو ستريم" على خطي أنابيب ينقلان الغاز الروسي إلى تركيا وأوروبا بعد عبورهما البحر الأسود.