روسيا تجدد رفضها نشر قوات اجنبية في أوكرانيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح غروشكوث لوكالة "سبوتنيك": "لقد أعلنّا أن هذا الأمر (وجود قوات أوروبية كضمانة أمنية لكييف حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار) غير مقبول، لا عضوية في الناتو ولا وجود لأي قوات أجنبية".

وأضاف أنه "لا فرق في ذلك إذا كان على رأس العريف الفرنسي قبعة مكتوب عليها الناتو أو الاتحاد الأوروبي، فجوهر الأمر لا يتغير، ولذلك لم نحِد عن موقفنا".

كما صرح نائب وزير الخارجية الروسي، يوم أمس السبت، بأن "أفضل ضمانة لأمن أوكرانيا، هي وجود ضمانة قوية لأمن روسيا، وهو أمر لا يتحدث عنه أحد في الغرب"، موضحًا أنه "إذا استوضحنا أن الأراضي الأوكرانية لن تُستخدم كمنصة لتهديد أمن روسيا، فحينها سيتم ضمان أمن أوكرانيا أيضًا".

وفي وقت سابق ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن أي سيناريو لنشر قوات من الدول الأعضاء في (الناتو) في أوكرانيا، هو أمر غير مقبول بتاتًا بالنسبة لروسيا، ومحفوف بتصعيد حاد، واصفة التصريحات الصادرة من بريطانيا ودول أوروبية أخرى بشأن هذا الامر بأنها "تحريض على استمرار الأعمال القتالية".

