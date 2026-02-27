حضور الاسطول الـ103 في المياه الدولية يحمل رسالة اقتدار للعالم

أفادت وكالة مهر للأنباء اكد قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال "شهرام إيراني": ان حضور الأسطول الـ 103 التابع للقوات البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المياه الدولية والمشاركة في مناورات "الإرادة من اجل السلام" في جنوب أفريقيا، يحمل رسالة مهمة للعالم أجمع وأضاف: إن سلوك الدول الأخرى في البحر یدل علی اقتدار الأسطول 103وقد لوحظت هذه المسألة حتى في التحليلات الأجنبية.

و جاء ذلك خلال مراسم استقبال الأسطول الـ 103 التابع للقوات البحرية للجیش في المنطقة الثالثة البحرية بميناء كُنارك ( جنوب إيران)، حيث اشاد الادميرال "ايراني" بجهود وتضحيات زملائه، مستعرضا النجاحات الأخيرة التي حققتها المجموعة البحرية في المياه الدولية.

وأشار الى المستجدات الإقليمية الراهنة، قائلا: ظلت القوات البحرية لبلادنا في حالة تأهب قصوى على مدار 47 عاما الماضية، وقضت العديد من المناسبات والأعياد في أداء مهامها. واليوم، ورغم استمرارنا على نفس المسار، إلا أننا نواجه تعقيدات جديدة.

كما تطرق الادميرال إيراني الى مشاركة إيران في مناورات "ميلان 2026" في الهند، مؤكدا أن "الجمهورية الإسلامية الايرانية قدّمت خمس مقترحات، تم اعتمادها جميعا بالإجماع، وكانت جميع الموافقات لما يخدم مصالح ايران".

يُذكر أن الأسطول الـ 103 التابع للقوات البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يضم وحدات بحرية متطورة وقادرة على تنفيذ مهام متنوعة في المياه البعيدة، وتأتي مشاركاتها الدولية في إطار تعزيز التعاون البحري الإقليمي والدولي، وإظهار القدرة على حماية المصالح الوطنية في أي مكان في العالم.

