الأدميرال الإيراني يلتقي قادة البحرية الروسية والسعودية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال مناورات "ميلان 2026" الدولية الجارية حاليًا في ميناء فيساخاباتنام بالهند، عقد الأدميرال شهرام إيراني، قائد البحرية الإيرانية، اجتماعات منفصلة مع قادة بحريين رفيعي المستوى من عدة دول، من بينها روسيا والسعودية، وذلك أثناء مشاركته في أهم حدث بحري عالمي مشترك يضم أكثر من 70 دولة.

خلال هذه الاجتماعات، ناقش الأدميرال الإيراني مع الأدميرال ألكسندر ألكساندروفيتش مويسيف، قائد القوات البحرية الروسية، والأدميرال محمد بن عبد الرحمن بن حامد الغريبي، قائد القوات البحرية السعودية، سبل تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في المجال البحري.

وعلى هامش هذه الاجتماعات، كانت قضايا مكافحة القرصنة، وضمان أمن خطوط الملاحة البحرية، وخدمات البحث والإنقاذ البحري، وإدارة الأزمات، من بين المحاور المهمة التي نوقشت، والتي لاقت ترحيباً وتأكيداً من الجانبين.

