هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة: سنلقن أمريكا وإسرائيل درسًا قاسيًا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في حديث متلفز اليوم السبت، ردًا على الغارة الجوية التي شنها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على بلادنا، قال العميد أبو الفضل شكارجي: ستلقن قواتنا المسلحة أمريكا وإسرائيل درسًا قاسيًا بالتـأكيد، مضيفا: لقد بدأ عملنا.

وأضاف: لقد تم بالفعل خلق مشكلة لقواعد الكيان الصهيوني، وبعون الله، سنوجه لهم ضربة أقوى من ذي قبل.

هذا ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم (السبت) مقطع فيديو على شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" يبدو أنه كان مُعدًا مسبقًا، كتب فيه: لقد شننا هجمات عسكرية واسعة النطاق على إيران. أطلقت وزارة الحرب الأمريكية على هذه العملية اسم "عملية الغضب الملحمي".

وفي تبريرها لهذه الهجمات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ادّعت: "يُجري الجيش الأمريكي عملية واسعة النطاق ومتواصلة لمنع التهديدات التي تواجه أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".

وعقب الغارات الجوية التي شنّها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على بلادنا، أعلن قسم العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني في بيان: "بدأت الموجة الأولى من الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة واسعة النطاق التي تشنّها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الأراضي المحتلة".

