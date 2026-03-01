الرئيس الايراني: استشهاد واغتيال قائد الثورة الاسلامية يعد حربا مفتوحة على المسلمين وخاصة الشيعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدر رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، مسعود بزشكيان رسالة تعزية في استشهاد قائد الثورة الاسلامية، سماحة آية الله السد علي الخامنئي.

نص الرسالة كالتالي:

ببالغ الحزن والأسى، ننعى القائد العظيم للأمة الإسلامية، قائد الثورة الإسلامية، آية الله العظمى الإمام الخامنئي، الذي استشهد على يد أشرس المجرمين في العالم. إن هذا الحدث هو أكبر مصيبة حلت بالعالم الإسلامي اليوم. يُعتبر اغتيال أعلى مسؤول سياسي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والقائد البارز والمرجع الديني الكبير في العالم الشيعي، على يد المحور الأمريكي الصهيوني الخبيث، بمثابة إعلان حرب مفتوحة على المسلمين، وخاصة الشيعة، في جميع أنحاء العالم.

خلال 37 عامًا من القيادة الرشيدة للشهيد الجليل آية الله الإمام الخامنئي، واصلت إيران العزيزة مسيرة الإمام الخميني (رحمه الله) بثبات وقوة، وأصبحت مركزًا للمقاومة والاستقلال. قيادة عظيمة وإلهية، استندت إلى إرادة الشعب وتصويته ورأيه، ومنحت الأمة الإيرانية شرفًا وكرامة، وكانت كالأسطوانة الضخمة، شوكة في خاصرة أعداء الإسلام وإيران.

إنّ البصيرة والحكمة، والثبات ومقاومة الظلم، والتمسك بالإمام الخميني ومبادئ الثورة الإسلامية، والرحمة والعطف، والعلم والصبر، والصدق والإيمان الصادق بالله تعالى، كلّها تركت بصمة خالدة في صفحات التاريخ المعاصر، واقفةً عند أقدام الإمام الخميني (رحمه الله). حقًا، لم يكن هناك ما هو أسمى وأجلّ لاسم ومكانة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي من الشهادة في سبيل الحق في مواجهة أعداء الإسلام.

تعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية إراقة الدماء والثأر من مرتكبي هذه الجريمة التاريخية وقادتها واجبًا وحقًا مشروعًا لها، وستؤدي هذه المسؤولية والواجب العظيم بكلّ ما أوتيت من قوة.

أكرر تعازيَّ للأمة الإسلامية، وللشعب الإيراني الكريم، ولكل من يهتم بهذا القائد الخالد ويتبعه، وأؤكد عزمي الراسخ وإرادتي الثابتة على مواصلة مسيرة هذا الرجل العظيم في التاريخ، وأسأل الله العلي القدير أن يوفق جهود المسؤولين والشعب الإيراني الكريم في تعزيز التعاطف والتضامن على طريق تحقيق المثل العليا للثورة الإسلامية ونشر العدل والحرية في المجتمع.

/انتهى/