هجوم صاروخي أوكراني تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن 50 ألف شخص في روسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن صحيفة الميادين، أعلن فياتشيسلاف غلادكوف، حاكم منطقة بيلغورود الروسية، أن التيار الكهربائي انقطع عن نحو 50 ألف مواطن روسي في المنطقة يوم الجمعة، إثر هجوم صاروخي أوكراني ليلًا.

وأضاف أن التيار الكهربائي سيعود إلى نحو نصف المتضررين بحلول نهاية يوم الجمعة، بعد سلسلة الهجمات الأخيرة التي تسببت في انقطاعات متكررة للتيار.

وكتب غلادكوف على تطبيق تيليغرام: "تضررت البنية التحتية للطاقة بشدة، ونتيجة لذلك، انقطعت إمدادات الكهرباء والمياه والتدفئة".

تقع بيلغورود على بعد حوالي 40 كيلومترًا من الحدود الأوكرانية، وقد كانت هدفًا لهجمات متكررة بطائرات مسيرة وصواريخ أوكرانية خلال السنوات الأربع الماضية منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

