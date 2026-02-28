بيان وزارة الداخلية في أعقاب العدوان الاسرائيلي الامريكي على إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء أصدرت وزارة الداخلية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بيانًا تدين فيه العدوان الذي شنته الولايات المتحدة والكيان الصهيوني صباح اليوم على العاصمة وعدد من المدن الأخرى في بلادنا. وجاء في البيان: "نود إبلاغ الشعب الإيراني العظيم بأن العدو المجرم قد انتهك مرة أخرى جميع القوانين الدولية، وخلال المفاوضات، انتهك مرة أخرى وطننا الحبيب".

وتضع وزارة الداخلية على رأس أولوياتها تسخير كافة الإمكانيات للحفاظ على النظام والسلام في المجتمع وخدمة الشعب.

كما تم، بأمر من إسكندر مؤمني، تشكيل مقر إدارة الأزمات الوطني، وتم تعميم التعليمات اللازمة على جميع إدارات إدارة الأزمات في المحافظات والمنظمات المعنية.

وبناءً على توجيهات إسكندر مؤمني، تم تشكيل مقر إدارة الأزمات الوطني، وتم إبلاغ جميع إدارات إدارة الأزمات في المحافظات والمنظمات ذات الصلة بالتعليمات اللازمة. دعت وزارة الداخلية المواطنين إلى التحلي بالهدوء والاتزان، وتنظيم تنقلاتهم داخل المدن وخارجها وفقًا للظروف.

تابعوا الأخبار من المصادر الرسمية فقط، بما فيها هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، وتجنبوا تصديق الشائعات والأخبار الكاذبة ونشرها، حرصًا على سلامة المواطنين.

