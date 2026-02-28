البيان رقم 1 الصادر عن القيادة الوطنية للأمن السيبراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء أعلنت القيادة الوطنية للأمن السيبراني في بيان لها عن اتخاذ عدة إجراءات لحماية شبكة الاتصالات والخدمات العامة في البلاد من الهجمات السيبرانية المعادية. وجاءت هذه الإجراءات بعد بدء الهجمات الإجرامية في مناطق متفرقة من البلاد، بهدف زعزعة استقرار حياة المواطنين وأمنهم النفسي.

وينص البيان على ما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

بعد بدء الهجمات الإجرامية في مناطق متفرقة من وطننا الحبيب، بدأ العدو منذ اللحظات الأولى عملياته السيبرانية والمعرفية بهدف زعزعة استقرار حياة المواطنين وأمنهم النفسي.

نظراً لتصاعد حدة الصراعات السيبرانية والمعرفية، واحتواء معظم الهجمات الأولية، اتُخذت عدة تدابير لحماية شبكات الاتصالات والخدمات في البلاد، بهدف الحفاظ على استمرارية الخدمات العامة وتحييد العدوان المعرفي للعدو.

ويجري العمل على حماية الحدود السيبرانية للبلاد من غزو أعداء الشعب الإيراني بكل حزم وتنسيق، وبعون الله، سيستمر هذا العمل حتى القضاء على العدو الإجرامي.

