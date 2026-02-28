  1. إيران
  2. المجتمع
٢٨‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ٤:١٧ م

تقرير ميداني من وسط العاصمة

تقرير ميداني من وسط العاصمة

تقرير ميداني من وسط العاصمة يحكي أن الاوضاع تسير بشكل طبيعي في طهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الاوضاع في العاصمة طهران تدل على أن في الساعات الأولى بعد الهجمات الإرهابية الأمريكية والإسرائيلية عادت الظروف الى مجراها الطبيعي.

