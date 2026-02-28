https://ar.mehrnews.com/news/1968807/ ٢٨/٠٢/٢٠٢٦، ٤:١٧ م رمز الخبر 1968807 إيران المجتمع إيران المجتمع ٢٨/٠٢/٢٠٢٦، ٤:١٧ م تقرير ميداني من وسط العاصمة تقرير ميداني من وسط العاصمة يحكي أن الاوضاع تسير بشكل طبيعي في طهران. وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الاوضاع في العاصمة طهران تدل على أن في الساعات الأولى بعد الهجمات الإرهابية الأمريكية والإسرائيلية عادت الظروف الى مجراها الطبيعي. رمز الخبر 1968807 کپی شد محتوى ذات صلة الجيش الإيراني یبدأ هجومه بإطلاق عشرات الطائرات المسيّرة الهجومية اللواء عبد اللهي: عملية الوعد الصادق 4 مستمرة دون انقطاع الصين: يجب احترام سيادة إيران وأمنها ووحدة أراضيها بيان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اثر العداوان الصهيوني الامريكي سمات ايران اسرائيل طهران
