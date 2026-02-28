  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٢٨‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ٣:١٦ م

انفجارات جديدة في الإمارات وقطر والسعودية

أفادت وكالة فرانس برس بعد دقائق بوقوع انفجارات جديدة في مدن الدوحة وأبوظبي والرياض.

وأفادت وكالة مهر للأنباء قبل ساعات، شنّ الحرس الثوري الإيراني هجمات صاروخية مكثفة على قواعد أمريكية في المنطقة والأراضي المحتلة ردًا على الهجمات العدوانية التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.

