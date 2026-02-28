اللواء عبد اللهي: عملية الوعد الصادق 4 مستمرة دون انقطاع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، صرح اللواء علي عبد اللهي، قائد القيادة المركزية لمقر خاتم الأنبياء (عليهم السلام): كما أعلنا سابقاً، رداً على العدوان المشين للولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران الإسلامية، فقد تعرضت جميع الأراضي المحتلة والقواعد الأمريكية الإجرامية في المنطقة لضربات صاروخية إيرانية ساحقة، وستستمر هذه العملية دون انقطاع حتى يتم دحر العدو نهائياً.

وأضاف: نظراً لعدوان الجيش الأمريكي والكيان الصهيوني على إيران الإسلامية، واستهداف الأراضي المحتلة، فإن جميع القواعد والموارد والمصالح الأمريكية في المنطقة بأسرها تُعتبر أهدافاً مشروعة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وشدد اللواء عبد اللهي على أن على الشعب الإيراني الباسل والبطل الحفاظ على سلامته. ستدافع القوات المسلحة عن الوطن والأمة والمصالح الوطنية بحزم وثبات.

