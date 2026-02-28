الحرس الثوري: استهداف مقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين بصواريخ وطائرات مسيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في البيان رقم ٢ الصادر عن الحرس الثوري الإيراني عقب إطلاق عملية "الوعد الصادق ٤" ردًا على العدوان الأمريكي الصهيوني:

بدأت المواجهة مع عدوان الجيش الأمريكي المجرم والنظام الصهيوني القاتل للأطفال بالمرحلة الأولى من عملية "الوعد الصادق ٤"، بهجمات شاملة شنتها القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية على أهداف إقليمية للعدو المعتدي.

استهدفت صواريخ وطائرات الحرس الثوري الإيراني مقر الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في البحرين، وقواعد أمريكية أخرى في قطر والإمارات، بالإضافة إلى مراكز عسكرية وأمنية في قلب الأراضي المحتلة.

وتستمر هجمات الصواريخ والطائرات المسيّرة التي تشنها القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات لاحقًا.

و مَا النصر اِلا مِن عنداللهِ العزیزِ الحَکیم

الحرس الثوري الإسلامي

