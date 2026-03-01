الاركان العامة: الادارة الامريكية المجرمة والكيان الصهيوني الغاشم سيندمان على افعالهم الاجرامية

وأفادت وكالة مهر للأنبا، ان هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومقر "خاتم الأنبياء (ص) "المركزي أصدرا بيانا، جاء كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحیم

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا

ان الارث العظيم لقائد الثورة الاسلامية واحرار العالم هو بمثابة النور لهداية مسير الشعب الايراني الشجاع والبطل والقوات المسلحة الايرانية للانتقام .

هذا المجاهد العظيم ايضا هو نور الهداية والدعم والوحدة الوطنية ، وان تضحياته ومقاومته هي مصدر الهام لجميع خَدَمة الاسلام النقي والذين يحاربون الظلم والاستكبار.

وبكل اقتدار وثبات ودعم من الشعب الايراني سيتم تلقين اعداء هذه الامة ،على الخصوص امريكا المجرمة والكيان الصهيوني الغاشم، درسا يجعلهم يندمون على افعالهم الاجرامية. وسنواصل نهج ومسير هذا القائد الحكيم والمقتدر حتى الرمق الاخير واستسلام الاعداء.

/انتهى/