قائد الجيش الايراني: الرد الحاسم على العدو سيستمر حتى العقاب الكامل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في إشارة إلى العمليات الأخيرة للقوات المسلحة، صرّح اللواء أمير حاتمي، قائد جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قائلًا: تمكّن جنود القوات الجوية التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية من استهداف مواقع العدو.

ثمّ قدّم تعازيه في استشهاد قائد الثورة الإسلامية، الإمام الخامنئي، قائلًا: اليوم، ينعى جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجميع القوات المسلحة، كما ينعى الشعب الإيراني بأسره، قائدهم وزعيمهم الحبيب. أتقدّم بخالص التعازي إلى إمام العصر والزمان والأمة الإسلامية، وجميع شعوب العالم الحر، والشعب الإيراني العظيم في هذا الاستشهاد التاريخي العظيم.

وأضاف القائد العام للجيش: لقد شهدتُ مرارًا وتكرارًا، في لقاءات خاصة، شغف الإمام الحبيب وحماسته للاستشهاد، وقد نال مراده؛ ولكن على أيدي أشرّ الناس على وجه الأرض، كقائده الإمام الحسين (عليه السلام). كما أتقدم بخالص التعازي إلى الشعب الإيراني العظيم وعائلاتهم في استشهاد أبناء إيران الحبيبة في جميع أنحاء البلاد، من مختلف الفئات، ورفاقنا الأعزاء في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية والحرس الثوري الإسلامي، ولا سيما القادة الشهداء العظام وبنات ميناب البريئات.

وفيما يتعلق بالوضع الراهن في البلاد، صرّح اللواء حاتمي قائلًا: أؤكد للشعب الإيراني العزيز أن أبناءه في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية والحرس الثوري الإسلامي وجميع القوات المسلحة عازمون بعزيمة لا تلين على حماية الوطن، ومياه إيران المقدسة، وترابها، ومصالحها الوطنية، ونظام الجمهورية الإسلامية. لم يفشلوا ولن يفشلوا في تنفيذ مهمتهم المتمثلة في قمع العدو، بل إنهم يتصرفون بكل قوتهم وعزيمتهم.

وأكد قائلاً: اليوم، تشارك جميع قوات الجيش مشاركة كاملة في الهجوم والدفاع جنبًا إلى جنب مع إخواننا الأعزاء في الحرس الثوري الإسلامي. وكما ذكرنا، فقد ضرب طيارو الجيش الشجعان والمخلصون قواعد النظام الإجرامي في المنطقة، وتواصل طائرات الجيش القتالية المسيرة استهداف جميع الأهداف الإقليمية من الأراضي المحتلة بشكل مكثف.

وتابع القائد العام للجيش: "تعمل قيادة الدفاع الجوي بحماس وكفاءة للدفاع عن سماء البلاد، وقد حققت نجاحًا كبيرًا في إسقاط طائرات العدو. كما تعمل القوات البحرية بقوة في حماية الحدود المائية للبلاد".

وأشار إلى أن: "جميع هذه الإجراءات تستند إلى خطط تم إعدادها وتدريبها مسبقًا، وتم التخطيط لها لمراحل مختلفة، وسيتم تنفيذها باستمرار حتى يتم الرد على العدو بحزم ومعاقبته بالكامل".

