الحكومة الإيرانية تعلن الحداد العام 40 يوما على استشھاد قائد الثورة

وأفادت وكالة مھر للأنباء بأن الحكومة الإيرانية أعلنت إقرار حداد عام لمدة 40 يوماً في عموم البلاد، إلى جانب تعطيل الدوائر الرسمية والمؤسسات العامة لمدة سبعة أيام بمناسبة استشهاد قائد الثورة الإسلامية.

واستشهد سماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي، قائد الثورة الإسلامية، في الهجوم المشترك الذي شنّته أمريكا والكيان الصهيوني صباح يوم السبت 28 فبراير.

وقد أفنى هذا العالم المجاهد الكبير عمره في خدمة رفعة إيران والإسلام، ونذر حياته في سبيل قضاياهما، سائلين الله أن يحشره مع الإمام وسيد الشهداء.